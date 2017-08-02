Полиция Сургута нашла двух граждан КНДР, пропавших в конце июля

ТАСС, 2 августа. Полиция Сургута (Югра) обнаружила двух уроженцев провинции Пхёнан-Намдо (КНДР), которых разыскивали с 24 июля. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Уроженцы КНДР были обнаружены вчера на территории Сургута. <…> По нашим данным, они ничего не нарушили, и все завершилось благополучно", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что Чен Гван Чер и Зо Манн Су ушли из дома по улице Ивана Захарова в Сургуте, и их нахождение долгое время было неизвестно.

По данным ведомства, мужчины находились на территории автономного округа легально. Они несколько месяцев работали в Ханты-Мансийске в строительной бригаде, 14 июля приехали в Сургут. А 24 июля мужчины не вышли на работу, сославшись на недомогание, и ушли в неизвестном направлении.