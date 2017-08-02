В Курганской области начала работу санитарная авиация

ТАСС, 2 августа. Вертолет санитарной авиации доставил первого пациента из отдаленной территории Курганской области в областной центр. Воздушное судно поступило в регион на этой неделе, сообщила в среду пресс-служба правительства Курганской области.

"Вертолет санитарной авиации, который прибыл на этой неделе в Зауралье для оказания экстренной помощи тяжелым больным, сегодня, 2 августа, доставил первого пациента из Мокроусовского района в Курганскую областную клиническую больницу, таким образом началась работа санитарной авиации. Вертолет оснащен необходимым медицинским оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами и другим оборудованием для спасения пациентов", - отметили в пресс-службе.

По данным властей, применение санавиации позволило в разы сократить время транспортировки тяжелобольных пациентов. "Полет из Мокроусовского района в Курган проходил в течение 40 минут. Сейчас специалисты центра отправились в Шадринск для доставки в Курганскую областную клиническую больницу пациента, также находящегося в тяжелом состоянии. Время полета составило порядка 50 минут", - уточнили в пресс-службе.

На создание санавиации в Курганской области из федерального и областного бюджетов выделено около 120 млн рублей. "В этом году на территории региона будет создана необходимая инфраструктура - построены площадки с твердым покрытием в Макушинском, Шумихинском районах и Шадринске, с естественным или улучшенным - в Петуховском, Мокроусовском, Целинном, Катайском и Шатровском. Медицинскую эвакуацию проводят два медицинских работника. Дежурство и вылеты будут проходить круглосуточно", - пояснили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года, в ходе оглашения послания Федеральному собранию, сообщил, что программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны. Он добавил, что на эти цели в 2017 году в рамках проекта предусмотрено 3,3 млрд рублей. По словам главы государства, программа позволит обеспечить оказание медпомощи в труднодоступной местности.