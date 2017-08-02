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Более 50 участников похода "Дорогами атамана Ермака" прибыли в Свердловскую область

Новости Урала
2 августа, 14:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, августа. /ТАСС

Казакам Самарского окружного казачьего общества предстоит верхом преодолеть маршрут длиной в 2 тыс. километров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Пятьдесят пять участников культурно-просветительского военно-исторического проекта - похода "Дорогами атамана Ермака" - прибыли в Свердловскую область. Казаки посетят праздничные мероприятия, а 3 августа отправятся в Тюменскую область, сообщили во вторник Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"На Средний Урал прибыли 55 казаков Самарского окружного казачьего общества, которым предстоит верхом преодолеть маршрут длиной в 2 тыс. километров. В регионах, куда приезжают участники похода, проводят торжественные мероприятия и встречи с казачеством, кадетами, молодежью, ветеранами. В Екатеринбурге у Храма-на-Крови состоялось торжественное построение", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что проект включает в себя два этапа: первый, водный, прошел на казацких стругах по Волге на территории Самарской области, в рамках второго этапа участники похода преодолели территории Пермского края, Республики Удмуртии, Свердловской области, 3 августа участники отправятся в Тюменскую область.

"Ермака на Урале знают и почитают, это сакральная фигура для истории Урала. Еще раз напомнить о нем, о его заслугах перед нашим обществом - значит снова поднять тему патриотизма. Чтобы появилось чувство любви к Отечеству, должно быть понимание и знание истории, одно без другого невозможно, именно поэтому мы оказали поддержку проекту", - отметил первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

По словам организаторов, цель похода - укрепление исторического единства российской нации, патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение традиций казачьей культуры, пропаганда спорта и здорового образа жизни.

"В регионе проживают около 6 тыс. казаков. Этим летом в области также прошло два масштабных мероприятия - фестиваль казачьей культуры "Казачий спас" и первый областной форум "Казачья сила Урала", - уточнили в департаменте.

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