Более 25 млн руб. направят на проведение фестиваля ко Дню танкиста на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Более 25 млн рублей планируется направить на проведение военно-патриотического фестиваля, приуроченного к празднованию Дня танкиста, который впервые в этом году пройдет 9 сентября на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

По данным документов, 9 сентября предполагается проведение исторической реконструкции "Сталинградская битва" с организацией сопутствующих развлекательных и концертных мероприятий. "Начальная цена контракта - 25,5 млн рублей", - отмечено там.

Исполнителю контракта, в частности, необходимо организовать трибуны вместимостью не менее 2,5 тыс. мест, павильоны общей площадью не менее 2,5 тыс. кв. метров, а также боевое поле с огневыми позициями и мишенной обстановкой.

"Предоставить амуницию, пиротехнику, технику и патроны для проведения исторической реконструкции, организовать показательные выступления парашютистов, работу детских развлекательных мероприятий, экспозицию военной техники", - указано в документах.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ежегодно отмечать День танкиста демонстрацией российской военной техники в Нижнем Тагиле и включить это мероприятие во все выставочные и событийные туристические календари России. Полигон "Старатель" станет базовой площадкой по демонстрационным показам вооружения и его применения в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса - субъектов военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Полигон "Старатель" находится в Свердловской области вблизи города Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. На нем с 1999 по 2015 гг. было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил", которая с этого года перенесена в подмосковный парк "Патриот".