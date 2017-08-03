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Памятник основателю ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину откроют в Минске в августе

Новости Урала
3 августа, 7:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, августа. /ТАСС

Над скульптурой работают уральские мастера

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Памятник основателю белорусского ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину, родившемуся в Свердловской области, откроют в Минске в августе. Над скульптурой работают уральские мастера, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Скульпторы изготовили в глине памятник легендарному белорусскому песняру Владимиру Мулявину, который в августе по договоренности врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко установят в Минске. Изготовлением скульптуры занимаются уральские мастера. Ожидается, что памятник будет установлен возле Белорусской государственной консерватории на аллее Мулявина", - сообщили в ведомстве.

Осенью 2014 года четырехметровую скульптуру артиста в сценическом костюме и с электрогитарой в руках установили в Екатеринбурге. Автором проекта стал скульптор Сергей Логвин. В микрорайоне Уралмаш на доме, где прошло детство Мулявина, установлена мемориальная доска, а перед Театром эстрады заложена звезда в честь артиста и вокально-инструментального ансамбля "Песняры".

Владимир Мулявин

Народный артист СССР Владимир Мулявин родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году. Учился в Свердловском музыкальном училище имени П. И. Чайковского, из которого он был исключен за увлечение джазом.

В Белоруссии Мулявин оказался во время службы в армии и решил там остаться. Работал в Белорусской государственной филармонии, а в 1968 году он основал вокально- инструментальный ансамбль "Песняры". В 2001 году он был награжден высшей наградой Белоруссии - орденом Франциска Скорины.

Разбился в автокатастрофе под Минском в мае 2002 года, скончался в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве в январе 2003 года. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

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