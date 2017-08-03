ТАСС, 3 августа. Интернет для жителей труднодоступных сел в Курганской области станет бесплатным. В регионе уже запущено в эксплуатацию более 130 точек Wi-Fi в 22 муниципалитетах, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В удаленных и труднодоступных зауральских селах интернет станет бесплатным. На сегодняшний день в рамках реализации федерального проекта устранения цифрового неравенства в регионе запущено в эксплуатацию 134 точки Wi-Fi в 22 муниципальных районах области. В девяти районах работы по запуску точек доступа в интернет выполнены полностью - это Катайский, Куртамышский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Сафакулевский, Шатровский, Шумихинский и Юргамышский районы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым президент "Ростелекома" (организация, которая реализует программу устранения цифрового неравенства) Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа.

Глава кабинета министров поддержал инициативу. "С августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек), можно будет абсолютно бесплатно. Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц", - добавили в ведомстве.