Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интернет для жителей труднодоступных сел в Курганской области станет бесплатным

Новости Урала
3 августа, 8:37 UTC+3 ТАСС

В регионе запущено в эксплуатацию более 130 точек Wi-Fi в 22 муниципалитетах, в девяти районах работы по запуску точек доступа в интернет выполнены полностью

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Интернет для жителей труднодоступных сел в Курганской области станет бесплатным. В регионе уже запущено в эксплуатацию более 130 точек Wi-Fi в 22 муниципалитетах, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В удаленных и труднодоступных зауральских селах интернет станет бесплатным. На сегодняшний день в рамках реализации федерального проекта устранения цифрового неравенства в регионе запущено в эксплуатацию 134 точки Wi-Fi в 22 муниципальных районах области. В девяти районах работы по запуску точек доступа в интернет выполнены полностью - это Катайский, Куртамышский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Сафакулевский, Шатровский, Шумихинский и Юргамышский районы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым президент "Ростелекома" (организация, которая реализует программу устранения цифрового неравенства) Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа.

Глава кабинета министров поддержал инициативу. "С августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек), можно будет абсолютно бесплатно. Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц", - добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели нашли тела двух человек, предположительно погибших при взрыве в Абхазии
2
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
РСТ: взрыв в Абхазии приведет к снижению туристического потока из России
5
На Армейских играх отметили умение военных РФ проникать на объекты НАТО
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама