Суд начал оглашать приговор обвиняемому во взяточничестве экс-сенатору Константину Цыбко

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ТАСС, 3 августа. Суд города Озерска Челябинской области в четверг, в 10:00 местного времени (08:00 мск) начал оглашать приговор бывшему члену Совета Федерации Константину Цыбко, представлявшему ранее в верхней палате российского парламента Заксобрание Челябинской области, сообщили ТАСС в суде.
"Оглашение приговора Константину Цыбко началось", - уточнили в суде.
Как сообщалось ранее, Цыбко предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму 27,5 млн рублей. По версии следствия, в 2012 году он, в частности, получил от Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа Челябинской области.
В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.