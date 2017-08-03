Суд начал оглашать приговор обвиняемому во взяточничестве экс-сенатору Константину Цыбко

ТАСС, 3 августа. Суд города Озерска Челябинской области в четверг, в 10:00 местного времени (08:00 мск) начал оглашать приговор бывшему члену Совета Федерации Константину Цыбко, представлявшему ранее в верхней палате российского парламента Заксобрание Челябинской области, сообщили ТАСС в суде.

"Оглашение приговора Константину Цыбко началось", - уточнили в суде.

Как сообщалось ранее, Цыбко предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму 27,5 млн рублей. По версии следствия, в 2012 году он, в частности, получил от Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа Челябинской области.

В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.