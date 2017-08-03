Площадь природных пожаров на Ямале начала сокращаться

ТАСС, 3 августа. Площадь природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала сокращаться, за сутки потушен 31 очаг на общей площади более 32 тыс. гектаров. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Ситуация с лесными пожарами на Ямале: за сутки ликвидирован 31 пожар на общей площади более 32 тысяч гектаров - это значительный суточный рывок в объемах пожаротушения нынешнего сезона. Также за сутки локализовано 12 пожаров на 12 тысячах га", - отметили в пресс-службе.

По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, на данный момент действует 70 пожаров на площади 72,7 тыс. гектаров. "Из них работы по пожаротушения ведутся в зоне 55 действующих возгораний на площади свыше 33 тысяч га", - сказали в департаменте. По остальным очагам принято решение не проводить работы, так как данные очаги не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.

В ликвидации последствий ЧС задействовано 690 человек.

Авиация 12 раз предотвратила переход природных пожаров на поселки

Авиация МЧС России 12 раз предотвратила переход природных пожаров на населенные пункты в ЯНАО. В регионе с 23 июля введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в четверг в пресс-службе Сибирского регионального управления МЧС России.

"Авиация МЧС России работает на территории округа с 26 июля. За неделю 19 раз авиация вылетала на пожары, которые действуют вокруг Салехарда, предотвращая задымление в городе. 12 раз авиация МЧС России привлекалась для предотвращения перехода природных пожаров на населенные пункты Хашгорт, Питляр, Тильтим, Зеленый Яр и Аксарка. Мы применяем авиацию, чтобы защитить жилье", - цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС России по ЯНАО Аркадий Бессонов.

Для ликвидации пожаров с воздуха задействованы 18 воздушных судов различного класса и от различных организаций и структур. В том числе от МЧС России 2 вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76, которые были переброшены на Ямал из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска. "Мы не допустили перехода огня на населенные пункты, оперативно реагировали на любые изменения или обострения обстановки. Авиаразведка до границ с Ханты-Мансийским автономным округом показала, что открытого горения и задымления с территории нашего региона не идет, есть несколько очагов возгораний вокруг Салехарда, мы активно там работаем", - добавил Бессонов.

В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов, однако с наступление августа пришло похолодание до плюс 12 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. По данным синоптиков, в ближайшее время в ЯНАО ожидаются дожди.