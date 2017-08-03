Количество природных пожаров в Югре сократилось в четыре раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Количество очагов природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сократилось в четыре раза, сообщили в четверг в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"Количество природных возгораний на карте Югры сократилось в четыре раза. На утро 3 августа 2017 года в лесах Югры действует восемь лесных пожаров. Возгорания зафиксированы не территории двух лесничеств. Их общая площадь составляет 5614 га", - уточнили в департаменте.

По данным ведомства, один лесной пожар зафиксирован в Ханты-Мансийском районе (Самаровское лесничество), территория, пройденная огнем, равна 1784 га. Лес продолжает гореть в Белоярском районе, здесь действуют 7 природных пожаров, площадь которых 3,8 тыс. га. Одно возгорание на территории 96 га локализовано. Специалисты Авиалесоохраны Югры делают все, чтобы очаги были ликвидированы.

В специализированной диспетчерской службе Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов отметили, угрозы населенным пунктам нет. По данным Росгидромета, в ближайшее время в Югре ожидается снижение температуры и обильные осадки, это даст возможность специалистам базы авиационной и наземной охраны лесов потушить все очаги.

Ранее сообщалась, что с 25 июля в Югре введен режим ЧС межмуниципального характера. Больше от лесных пожаров страдают Березовский и Белоярский районы. В других районах автономного округа установлены особые противопожарные режимы. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры (о его начале объявили 5 мая), зафиксировано 360 лесных пожаров общей площадью 33474,82 га. За этот же период в 2016 году специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов потушили 299 возгорания.