Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиация МЧС 12 раз предотвратила переход природных пожаров на поселки в ЯНАО

Новости Урала
3 августа, 9:34 UTC+3 ТАСС

В течение последней недели авиация ведомства 19 раз вылетала на пожары около Салехарда

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Авиация МЧС России 12 раз предотвратила переход природных пожаров на населенные пункты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В регионе с 23 июля введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в четверг в пресс-службе Сибирского регионального управления МЧС России.

"Авиация МЧС России работает на территории округа с 26 июля. За неделю 19 раз авиация вылетала на пожары, которые действуют вокруг Салехарда, предотвращая задымление в городе. 12 раз авиация МЧС России привлекалась для предотвращения перехода природных пожаров на населенные пункты Хашгорт, Питляр, Тильтим, Зеленый Яр и Аксарка. Мы применяем авиацию, чтобы защитить жилье", - цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС России по ЯНАО Аркадия Бессонова.

Для ликвидации пожаров с воздуха задействованы 18 воздушных судов различного класса и от различных организаций и структур. В том числе от МЧС России два вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76, которые были переброшены на Ямал из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска. "Мы не допустили перехода огня на населенные пункты, оперативно реагировали на любые изменения или обострения обстановки. Авиаразведка до границ с Ханты-Мансийским автономным округом показала, что открытого горения и задымления с территории нашего региона не идет, есть несколько очагов возгораний вокруг Салехарда, мы активно там работаем", - добавил Бессонов.

По данным властей ЯНАО, площадь природных пожаров начала сокращаться, за сутки потушен 31 очаг возгораний на общей площади более 32 тыс. гектаров. На данный момент действует 70 пожаров на площади 72,7 тыс. гектаров. Из них работы по пожаротушения ведутся в зоне свыше 33 тысяч гектаров, по остальным очагам принято решение не проводить работы, так как данные очаги не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов, однако с наступлением августа пришло похолодание до плюс 12 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. По данным синоптиков, в ближайшее время в ЯНАО ожидаются дожди.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
2
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксера
3
Путин дал старт заливке фундамента под Амурский газоперерабатывающий завод
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
7
"Рак — это мой дружок". Онкобольная девушка о том, почему она благодарна опухоли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама