Авиация МЧС 12 раз предотвратила переход природных пожаров на поселки в ЯНАО

ТАСС, 3 августа. Авиация МЧС России 12 раз предотвратила переход природных пожаров на населенные пункты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В регионе с 23 июля введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в четверг в пресс-службе Сибирского регионального управления МЧС России.

"Авиация МЧС России работает на территории округа с 26 июля. За неделю 19 раз авиация вылетала на пожары, которые действуют вокруг Салехарда, предотвращая задымление в городе. 12 раз авиация МЧС России привлекалась для предотвращения перехода природных пожаров на населенные пункты Хашгорт, Питляр, Тильтим, Зеленый Яр и Аксарка. Мы применяем авиацию, чтобы защитить жилье", - цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС России по ЯНАО Аркадия Бессонова.

Для ликвидации пожаров с воздуха задействованы 18 воздушных судов различного класса и от различных организаций и структур. В том числе от МЧС России два вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76, которые были переброшены на Ямал из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска. "Мы не допустили перехода огня на населенные пункты, оперативно реагировали на любые изменения или обострения обстановки. Авиаразведка до границ с Ханты-Мансийским автономным округом показала, что открытого горения и задымления с территории нашего региона не идет, есть несколько очагов возгораний вокруг Салехарда, мы активно там работаем", - добавил Бессонов.

По данным властей ЯНАО, площадь природных пожаров начала сокращаться, за сутки потушен 31 очаг возгораний на общей площади более 32 тыс. гектаров. На данный момент действует 70 пожаров на площади 72,7 тыс. гектаров. Из них работы по пожаротушения ведутся в зоне свыше 33 тысяч гектаров, по остальным очагам принято решение не проводить работы, так как данные очаги не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов, однако с наступлением августа пришло похолодание до плюс 12 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. По данным синоптиков, в ближайшее время в ЯНАО ожидаются дожди.