В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и ливней

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявлено в отдельных районах Челябинской области. Информацию об этом распространила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.
"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), ночью 3 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни", - сообщили в пресс-службе.
Ранее практически аналогичное штормовое предупреждение было объявлено на всей территории региона на 1 и 2 августа. "Пока сообщений о последствиях стихии, каких-либо подтоплениях от граждан в МЧС не поступало", - уточнила ТАСС сотрудница пресс-службы ведомства.
Во время обильных осадков МЧС рекомендует воздержаться от поездок на автотранспорте, по возможности оставаться в квартире или на работе, включить радио. Не спускаться в подземные переходы, укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание подтапливает, покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.