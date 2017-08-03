Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и ливней

Новости Урала
3 августа, 9:54 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Ранее практически аналогичное штормовое предупреждение было объявлено на территории региона на 1 и 2 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявлено в отдельных районах Челябинской области. Информацию об этом распространила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), ночью 3 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни", - сообщили в пресс-службе.

Ранее практически аналогичное штормовое предупреждение было объявлено на всей территории региона на 1 и 2 августа. "Пока сообщений о последствиях стихии, каких-либо подтоплениях от граждан в МЧС не поступало", - уточнила ТАСС сотрудница пресс-службы ведомства.

Во время обильных осадков МЧС рекомендует воздержаться от поездок на автотранспорте, по возможности оставаться в квартире или на работе, включить радио. Не спускаться в подземные переходы, укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание подтапливает, покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемый в убийстве борца Власко задержан в Улан-Удэ
2
Две россиянки погибли при взрыве на военном складе в Абхазии
3
Alibaba запустит гигантский торговый автомат по продаже автомобилей
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой
7
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама