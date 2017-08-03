Евгений Куйвашев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия") прошел муниципальный фильтр и зарегистрирован кандидатом на пост главы региона. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"Евгений Куйвашев прошел муниципальный фильтр. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала его кандидатом на должность свердловского губернатора", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что Куйвашев представил в избирком максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов - 132.

Ранее региональный избирком зарегистрировал на выборах губернатора области пять претендентов: депутата Госдумы Игоря Торощина (ЛДПР), депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ) и депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева ("Зеленые").

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, 10 сентября.