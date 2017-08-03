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Прокуратура обжаловала прекращение дела жительницы Тюмени, отказавшейся лечить дочь от ВИЧ

Новости Урала
3 августа, 10:20 UTC+3 ТАСС ТАСС 3, августа. /ТАСС

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, своевременное обследование и лечение ребенка позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность жизни

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ТАСС, 3 августа. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала постановление суда о прекращении уголовного дела в отношении жительницы Тюмени, которая отказалась лечить дочь от ВИЧ, из-за чего та скончалась. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее сообщалось, что зараженная ВИЧ жительница Тюмени в июне 2014 года родила дочь, однако не лечилась сама и отказывалась от лечения дочки, полагая, что ВИЧ не существует. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ стадии 4В. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, своевременное обследование и лечение ребенка позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность жизни.

"Прокуратура Центрального округа Тюмени внесла апелляционное представление на постановление Калининского районного суда Тюмени от 25 июля 2017 года, которым было прекращено уголовное дело в отношении ВИЧ-инфицированной матери, из-за которой от ВИЧ-инфекции умерла ее дочь. В апелляционном представлении поставлен вопрос об отмене постановления и направлении уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что апелляционное представление будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда. "Девочка умерла, и загладить причиненный преступлением вред невозможно. ВИЧ- инфицированная мать вопреки рекомендациям врачей отказалась от обследования малышки и лечения ее от опасной инфекции, и такая мать, по мнению прокуратуры, должна понести уголовное наказание", - подчеркнули там.

По данным пресс-службы, женщине было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", уголовное дело рассматривал Калининский районный суд Тюмени. "В суде отец умершей малышки, признанный по делу потерпевшим, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой - своей супругой. Он пояснил, что "простил жену, претензий к ней не имеет, она загладила вред и принесла извинения", - уточнили в прокуратуре.

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