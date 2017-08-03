Ирбитская ярмарка представит на Урале чайные церемонии народов мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Одна из крупнейших в России ярмарок, которая пройдет в августе в уральском городе Ирбите, представит традиции и чайные церемонии народов мира. В XVIII веке Ирбитская ярмарка входила в Великий чайный путь, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Новшество Ирбитской ярмарки 2017 года - чайная улица. Организаторами этой площадки выступили генконсульство Азербайджанской Республики в Екатеринбурге, торговое представительство Республики Казахстан и общество "Курултай башкир Свердловской области"... Будут представлены традиции и чайные церемонии народов мира, пройдут дегустации и выставка-ярмарка чая", - сообщили в департаменте.

В рамках деловой программы ярмарки состоится круглый стол для представителей туристско-информационных центров и туроператоров на тему "Развитие межрегиональных маршрутов". По словам директора Центра развития туризма региона Эльмиры Тукановой туристам также впервые покажут производственную линию Ирбитского мотоциклетного завода - единственного на постсоветском пространстве, выпускающего тяжелые мотоциклы.

"На предприятии покажут, как сегодня здесь осуществляется сборка мотоциклов по индивидуальным заказам. Стоит отметить, что продукция мотозавода в основном идет на экспорт. Также гости Ирбитской ярмарки смогут ознакомиться с линейкой мотоциклов, выпущенных за всю историю завода, в том числе увидеть мотоцикл, на котором ездил Юрий Никулин", - процитировали Туканову в департаменте.

XV межрегиональная выставка-ярмарка пройдет в Ирбите с 11 по 13 августа. На Урал приедут мастера из Перми, Твери, Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Беларуси, Монголии, Азербайджана.