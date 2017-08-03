Проект новой ледовой арены в Екатеринбурге представят на градсовете через месяц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Проект ледовой арены, которую планирует построить Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) на территории недостроенной телебашни в Екатеринбурге, будет представлен на градсовете через месяц, сообщил в четверг министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

"По проекту планировки работа уже начата, он будет разработан и вынесен на рассмотрение градсовета через месяц", - сказал Волков на заседании правительства региона.

На заседании также было принято постановление об участии Свердловской области в создании АО "Ледовая Арена". И. о. главы Министерства по управлению госимуществом региона Сергей Зырянов сообщил, что область приобретает не менее 40% акций общества путем внесения в уставный капитал недостроенной телебашни и участка под ней. 60% акций будет принадлежать УГМК.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали правительству региона согласие на отчуждение недостроенной телебашни в Екатеринбурге и земельного участка под ней для строительства многофункциональной ледовой арены на 15 тыс. зрителей, в том числе, с возможным использованием телебашни. Сохранится ли башня или будет снесена, пока не решено.

О телебашне

Недостроенная телебашня высотой 361 метр расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Туда планировалось перенести все городские телерадиокоммуникации.

Строительство телебашни началось в 1983 году, активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств. Степень готовности - 47%, износ - 24,5%. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.

Фонд имущества региона 21 февраля этого года выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок площадью 46,8 тыс. кв. м на электронный аукцион с начальной ценой 652 млн 772 тыс. рублей. В апреле стало известно, что приватизация телебашни отменена. Такое решение было принято "в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования жилой и общественно-деловой территории Екатеринбурга".