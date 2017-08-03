Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект новой ледовой арены в Екатеринбурге представят на градсовете через месяц

Новости Урала
3 августа, 11:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, августа. /ТАСС

Объект планирует построить Уральская горно-металлургическая компания на территории недостроенной телебашни

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Проект ледовой арены, которую планирует построить Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) на территории недостроенной телебашни в Екатеринбурге, будет представлен на градсовете через месяц, сообщил в четверг министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

"По проекту планировки работа уже начата, он будет разработан и вынесен на рассмотрение градсовета через месяц", - сказал Волков на заседании правительства региона.

На заседании также было принято постановление об участии Свердловской области в создании АО "Ледовая Арена". И. о. главы Министерства по управлению госимуществом региона Сергей Зырянов сообщил, что область приобретает не менее 40% акций общества путем внесения в уставный капитал недостроенной телебашни и участка под ней. 60% акций будет принадлежать УГМК.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали правительству региона согласие на отчуждение недостроенной телебашни в Екатеринбурге и земельного участка под ней для строительства многофункциональной ледовой арены на 15 тыс. зрителей, в том числе, с возможным использованием телебашни. Сохранится ли башня или будет снесена, пока не решено.

О телебашне

Недостроенная телебашня высотой 361 метр расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Туда планировалось перенести все городские телерадиокоммуникации.

Строительство телебашни началось в 1983 году, активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств. Степень готовности - 47%, износ - 24,5%. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.

Фонд имущества региона 21 февраля этого года выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок площадью 46,8 тыс. кв. м на электронный аукцион с начальной ценой 652 млн 772 тыс. рублей. В апреле стало известно, что приватизация телебашни отменена. Такое решение было принято "в целях дополнительной проработки концепции развития и рационального использования жилой и общественно-деловой территории Екатеринбурга".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
2
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксера
3
Путин дал старт заливке фундамента под Амурский газоперерабатывающий завод
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
7
"Рак — это мой дружок". Онкобольная девушка о том, почему она благодарна опухоли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама