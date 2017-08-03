В Свердловской области задержали мошенников, специализировавшихся на автостраховании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Полиция выявила в Свердловской области преступную группу, занимавшуюся мошенничеством в сфере автострахования, подозреваемые задержаны, сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МВД. Мошенники покупали дорогие иномарки, имитировали ДТП и получали страховку, нанесенный ими ущерб предварительно оценивается в 10 млн рублей.

"В результате спецоперации сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве и мошенничестве в сфере страхования автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, предполагаемый лидер группы - гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году.

"Сыщики установили механизм действия участников группы, а также распределение ролей среди них. Так, одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах РФ для имитации в последующем ДТП, страховали транспортные средства, подбирали лиц для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид автомобилей, имитируя последствия аварий. Третьи осуществляли юридическое сопровождение фиктивных ДТП и получение страховых премий", - рассказали в пресс-службе.

Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны как минимум к 20 фактам мошенничествам в сфере автострахования, ущерб от которых составил около 10 млн рублей, а также к вымогательству с угрозой применения оружия. В отношении семи задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Вымогательство" и "Мошенничество в сфере страхования".