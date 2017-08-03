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Долг по зарплате в размере 19 млн руб. выплатили работникам предприятия в Югре

Новости Урала
3 августа, 12:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, августа. /ТАСС

Задолженность имелась перед 270 работниками ОАО "Приобьтрубопроводстрой"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Долг по зарплате в размере 19 млн выплатили работникам предприятия по строительству труб для нефтяников в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Прокуратура Березовского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам ОАО "Приобьтрубопроводстрой". Установлено, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате перед 270 работниками в размере свыше 19 млн рублей", - сообщили там.

По данным ведомства, прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, в отношении общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства о труде", которые находятся на рассмотрении. В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

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