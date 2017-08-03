Защита блогера Соколовского готовит кассационную жалобу на приговор по апелляции

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Защита блогера Руслана Соколовского готовит кассационную жалобу на апелляционный приговор, сообщил ТАСС в четверг адвокат Алексей Бушмаков. Ранее Свердловский областной суд смягчил ему наказание до двух лет и трех месяцев лишения свободы условно.
"На днях мы получили копию апелляционного решения Свердловского областного суда, в данный момент готовим кассационную жалобу с требованием пересмотреть решение. Планируем, что в течение двух недель документы будут поданы", - сказал Бушмаков.
Ранее защита заявляла, что будет до последней инстанции требовать оправдания блогера из Екатеринбурга.
Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга. В мае Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. После этого Свердловский областной суд смягчил наказание до двух лет и трех месяцев условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.
По результатам комплексной экспертизы 11 мая суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.