Ведущие травматологи РФ обучат коллег на Урале новым технологиям при операциях на суставах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Ведущие травматологи из Москвы и Санкт-Петербурга проведут в Екатеринбурге показательные операции на коленном и плечевом суставах с применением инновационных технологий, сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

"4 и 5 августа на базе клиники "УГМК-Здоровье" светилы травматологии из Москвы и Санкт-Петербурга проведут четыре показательные операции на уникальном для нашего региона оборудовании. Мастер-класс пройдет в рамках научно-практического семинара. Опробовать эти технологии соберутся три десятка специалистов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее при серьезной травме плеча или колена пациенту приходилось либо соглашаться на тяжелую открытую операцию с долгим периодом восстановления, либо ехать в клиники столицы или Европы. Современные же артроскопические операции проводятся через небольшие проколы.

"На теле пациента не остается заметных шрамов, и период реабилитации сокращается почти вдвое по сравнению с открытым методом оперативного вмешательства. Такой способ хирургического лечения особенно актуален для спортсменов, для которых травмы - привычное дело. Врачей, выполняющих подобные операции, на всю страну чуть больше десятка, поэтому потребность в данной методике очень высока", - уточнили в компании, добавив, что для операции на коленном суставе будет использоваться инновационная система фиксации, а при операциях на плече специалисты используют безузловые якорные фиксаторы, позволяющие сократить время операций.

"Поделиться опытом с коллегами на Урал приедут Виктор Муханов - врач травматолог-ортопед Федерального научно- клинического центра специализированных видов помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России и Сергей Доколин - врач травматолог- ортопед Российского НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена", - уточнили в пресс-службе.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.