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Роспотребнадзор на Урале рекомендовал установить видеокамеры в пищеблоках школ и детсадов

Новости Урала
3 августа, 13:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, августа. /ТАСС

За последние семь месяцев уровень заболеваемости норовирусной инфекции вырос на треть по сравнению со средними многолетними значениями

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало установить видеокамеры в предприятиях общественного питания, в том числе в пищеблоках образовательных учреждений для контроля работников и минимизации рисков вспышек острой кишечной инфекции и пищевых отравлений. За последние семь месяцев уровень заболеваемости норовирусной инфекции вырос на треть по сравнению со средними многолетними значениями, сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя ведомства Андрей Юровских.

"Одно из мероприятий, которое мы предлагаем нашим коллегам в образовательных учреждениях реализовывать, это видеонаблюдение, это будет дополнительно дисциплинировать сотрудников, которые отвечают за здоровье и жизнь сотен детей в садиках и школах", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Юровских также отметил, что в настоящее время подготовлен совместный приказ областного министерства здравоохранения, областного министерства общего и профессионального образования и регионального управления Роспотребнадзора, который прописывает совместную деятельность, направленную на предупреждение массовой заболеваемости в организованных детских коллективах.

"За семь месяцев текущего года в области зарегистрировано 22,7 тыс. случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и это на 8% больше средних многолетних значений. Если 10-15 лет назад доминировали бактериальные кишечные инфекции, то сейчас мы живем в эпоху кишечных инфекций вирусной этиологии, в первую очередь, это касается ротовирусной и норовирусной инфекций. Прирост заболеваемости в этом году по норовирусной инфекции составил в целом по области на треть по сравнению со средними многолетними данными", - отметил он.

По словам Юровских, главам муниципальных образований и руководителям предприятий также предложено провести внеплановые обследования персонала школ и детских садов на рота- и норовирусы в августе - начале сентября. Ранее сообщалось, что 2016 году в регионе было зарегистрировано две крупных вспышки сальмонеллеза: в Карпинском детском доме-интернате из-за несоблюдения санитарно- противоэпидемического режима в пищеблоке пострадали 40 воспитанников, а в Невьянске вспышка произошла из-за нарушений на предприятии пищевой промышленности, производящей кремовые изделия - тогда отравилось более 60 человек.

В мае 2017 года работа одной из столовых Уральского федерального университета (УрФУ) была приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек. У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции - норовирус.

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