Центры тестирования ГТО к осени появятся во всех свердловских муниципалитетах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Центры тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) заработают во всех муниципальных образованиях Свердловской области к 1 сентября. Об этом в четверг сообщил журналистам министр спорта области Леонид Рапопорт.

"Все муниципальные образования региона будут подключены к ГТО к 1 сентября. Задача, которую поставил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев по созданию центров тестирования ГТО в четырех отстающих муниципалитетах (Верх-Нейвинский, Махневское, Красноуфимск, Сосьва - прим. ТАСС), к этому сроку будет выполнена", - сказал Рапопорт по итогам заседания правительства региона.

Он отметил, что Свердловская область "была пионером по реализации нового формата комплекса ГТО". В настоящее время более 30% жителей региона уже сдали нормативы ГТО. "Это выше федерального показателя - 20%", - уточнил Рапопорт.

В настоящее время на Урале полномочиями центров тестирования наделены 84 организации, определены 272 площадки для сдачи нормативов ГТО.