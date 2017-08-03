В Тюмени осудили бухгалтера, укравшего 68 млн рублей у веломагазина

ТАСС, 3 августа. Суд приговорил бывшего бухгалтера одной из тюменских компаний и ее сообщника, соответственно, к 5 и 7 годам колонии общего режима за хищение более 68 млн рублей, которое привело к банкротству компании. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера ООО "Велоцентр" и ее сообщника. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Молодой человек, кроме того, осужден по статье УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля 2011 года по июнь 2014 года было похищено более 68 млн рублей у ООО "Велоцентр", торговавшего оптом и в розницу спортивным инвентарем в Тюменской и Омской областях, а также в Пермском крае. Бухгалтер составляла фиктивные платежные поручения и заверяла их электронной цифровой подписью директора, затем денежные средства через систему "Интернет-банк" переводились на счета фирм, подконтрольных сообщнику. Чтобы скрыть махинации, женщина вручную вносила изменения в программу "1С:Бухгалтерия", указывая, что средства перечисляются в счет оплаты действующих договоров или возврата займов.

В компании ухудшилась финансовая ситуация, в сентябре 2014 года руководитель вынужден был обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом. "В ноябре 2014 года суд признал "Велоцентр" несостоятельным и назначил конкурсного управляющего, который в ходе анализа причин образования долгов у процветавшей компании выявил переводы денежных средств на счета фирм, с которыми "Велоцентр" не имел договорных отношений, было возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.

Помимо тюремного заключения, суд постановил взыскать с осужденных всю сумму похищенных средств.