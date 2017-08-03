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Проекты производства чугуна, цемента и пищевых жиров получили статус приоритетных на Урале

Новости Урала
3 августа, 16:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, август. /ТАСС

Статус дает предприятиям право на специальные налоговые преференции

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 август. /ТАСС/. Проекты трех предприятий - по производству чугуна, цемента, а также жиров - получили статус приоритетных в Свердловской области. Это дает им право на специальные налоговые преференции, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"Статус приоритетных одобрен еще трем инвестиционным проектам, готовящимся к реализации на территории Свердловской области. Решение принято сегодня на заседании комиссии по приоритетным инвестпроектам, которое провел первый вице-губернатор Алексей Орлов. Приоритетными стали инвестиционные проекты предприятий ОАО "ЕВРАЗ НТМК", ОАО "Жировой комбинат" и ЗАО "Известь Сысерти", - сказали в департаменте.

Статус приоритетного инвестиционного проекта позволит предприятиям получить пониженную ставку налога на прибыль, а также освободит от уплаты налога на имущество в течение пяти лет с момента постановки на баланс имущества, созданного в рамках проекта. Всего в Свердловской области статус приоритетного инвестпроекта имеют 14 предприятий.

По данным властей, "ЕВРАЗ НТМК" планирует строительство новой доменной печи №7, которая заменит шестую домну, пока она находится на ремонте. "Таким образом, на время капремонта появится возможность сохранить объем производства чугуна на предприятии на уровне 5 млн тонн в год. Проектная мощность новой печи составит 2,5 млн тонн чугуна ежегодно. В проект планируется привлечь 15 млрд рублей", - добавили в департаменте.

"Екатеринбургский жировой комбинат" планирует строительство цеха модифицированных жиров. Объем инвестиций оценивается в 793 млн рублей. Как отметили в департаменте, реализация этого проекта позволит удовлетворить спрос на качественную продукцию, развивать новые технологии, улучшать экологическую составляющую производства.

Предприятие "Известь Сысерти" реализует проект по производству серого и белого цемента. Объем инвестиций - 4 млрд рублей, планируется создать 80 новых рабочих мест.

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