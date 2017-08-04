Глава МЧС поручил усилить контроль за лесными пожарами в Сибири и других регионах РФ

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил усилить профилактику лесных пожаров в Сибири и других регионах с учетом в том числе неблагоприятных метеопрогнозов на конец лета. Об этом он заявил в ходе заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям в Красноярске в четверг.

"Август требует усиления нашей работы по всем направлениям в связи с ухудшением погодных условий. Природная среда требует от нас усиления координации всех сил с учетом в том числе и неблагоприятных прогнозов", - сказал Пучков.

Министр подчеркнул, что на особом контроле должны быть лесные пожары. "Я требую, чтобы все лесные пожары были под жестким контролем. Собственник, арендатор земель должен нести персональную ответственность за профилактику новых очагов возгорания", - указал он, напомнив также о необходимости провести профилактическую работу и "своевременно подготовить" все образовательные учреждения к началу учебного года.

В свою очередь замначальника Сибирского регионального центра МЧС России Александр Еремеев доложил министру о том, что сейчас на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов действуют 243 пожара, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Для защиты населенных пунктов и тушения пожаров в трех федеральных округах привлечено 12 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники и 96 воздушных судов.

По его словам, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и в Красноярском крае, где складывается наиболее сложная обстановка, активно применяется авиация МЧС России, в том числе самолеты Ил-76. На очаги пожаров выполнено две тысячи сливов общим объемом 15 тыс. тонн огнегасящей жидкости.

Еремеев также сообщил, что инициированные региональным центром внеплановые проверки лесоперерабатывающих организаций, собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения показали, что из 1683 проверенных предприятий 894 имеют нарушения. Он также отметил, что патрульно-контрольные группы составили более 3,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 10,5 тыс. человек и 500 юридических лиц.