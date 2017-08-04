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Чемпион по стронгмену установил рекорд по тяге воздушного шара в Екатеринбурге

Новости Урала
4 августа, 7:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, августа. /ТАСС

С помощью 25-метрового каната Эльбрусу Нигматуллину удалось подтянуть шар к себе и посадить на землю

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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Многократный обладатель титула "Самый сильный человек России", рекордсмен книги рекордов Гиннесса Эльбрус Нигматуллин установил в пятницу рекорд по тяге воздушного шара. Достижение фиксировалось для Книги рекордов России, передает корреспондент ТАСС.

"Обычно в дисциплине "arm over arm" (тяга за канат руками на себя - прим. ТАСС) тянут грузовики или поезда, а я подумал, что интересно было бы потягаться с воздушным шаром. У этого аэростата довольно большой объем оболочки, 2,5 тыс. куб. м, и подъемная сила от 350 кг. Я рад, что с помощью 25-метрового каната мне удалось подтянуть шар к себе и посадить на землю. Никто в мире такого никто не делал, но сначала мы фиксируем рекорд для Книги рекордов России", - рассказал Нигматуллин.

Он добавил, что изначально выполнить упражнение планировалось 28 июля, но мероприятие перенесли в связи с плохими погодными условиями. "Малейшие даже не порывы, а колебания ветра добавляют огромную нагрузку. Выполнение упражнение было решено перенести на раннее утро 4 августа, потому что на это время синоптики обещали практически безветренную погоду. Но когда шар поднялся в воздух, начались небольшие порывы, и было довольно тяжело", - добавил рекордсмен.

Эльбрус Нигматуллин является многократным обладателем титула "Самый сильный человек России" и двукратным чемпионом СНГ и стран Балтии по стронгмену. Спортсмен дважды становился серебрянным призером соревнований World Strongman Cup. Ранее ТАСС сообщал, что Нигматуллин волоком протащил двухэтажный дом весом 30 тонн, удерживал руками двух лошадей, повторяя трюк XIX века, и вручную вращал колесо обозрения в Челябинске.

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