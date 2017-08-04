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Площадь лесных пожаров в Югре за сутки сократилась более чем в 230 раз из-за дождей

Новости Урала
4 августа, 8:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, августа. /ТАСС

На утро 4 августа в лесах региона действуют два пожара

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за сутки сократилась более чем в 230 раз из-за дождей. Об этом сообщили в пятницу в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На утро 4 августа 2017 года в лесах Югры действуют два лесных пожара. Возгорания зафиксированы на территории Белоярского лесничества. Их площадь составляет 24 га", - уточнили в департаменте. Вчера площадь пожаров составляла 5614 га. По данным департамента, резкое снижение возгораний произошло из-за дождей.

В специализированной диспетчерской службе Ханты- Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов отмечают, что природные возгорания находятся в зоне работы авиации. Для их ликвидации принимаются все необходимые меры.

Ранее сообщалась, что с 25 июля в Югре введен режим ЧС межмуниципального характера. Больше от лесных пожаров страдают Березовский и Белоярский районы. В других районах автономного округа установлены особые противопожарные режимы. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры, о начале которого объявили 5 мая, зафиксирован 361 лесной пожар общей площадью 33541,82 га, за этот же период в 2016 году специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов потушили 312 возгораний.

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