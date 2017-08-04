Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Минздрав Челябинской области решает вопрос транспортировки в Россию жительницу Челябинской области, которую сбила машина на Кипре. Соответствующее поручение дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Минздрав Челябинской области запросил медицинскую документацию в клинике Кипра, куда доставили пострадавшую в ДТП жительницу Челябинска. Эта документация позволит оценить состояние пострадавшей и принять решение о ее транспортировке в Россию. Также направлено обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой о предоставлении спецборта для транспортировки пострадавшей", - сказала собеседница агентства.
По данным открытых источников, 57-летняя жительница Челябинска попала в ДТП на Кипре в 03:00 местного времени 29 июля. Она переходила дорогу в районе отеля, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии россиянку доставили в больницу.