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Более 130 млн рублей дополнительно получат медучреждения Свердловской области в 2017 г.

Новости Урала
4 августа, 9:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, августа. /ТАСС

Кроме центральных городских и районных больниц значительную прибавку в финансировании получат детские лечебные учреждения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Более 130 млн рублей дополнительно направят на финансирование медицинских учреждений Свердловской области в 2017 году, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики губернатора.

"Более 130 млн рублей получат дополнительно из средств системы обязательного медицинского страхования медучреждения Екатеринбурга и Свердловской области. Кроме центральных городских и районных больниц значительную прибавку в финансировании получат детские лечебные учреждения", - отмечается в сообщении.

В департаменте добавили, что после принятого решения так называемый "подушевой норматив" вырастет до 411 рублей - эти деньги больница получает ежемесячно за каждого ребенка, вне зависимости от того, обращается он за медицинской помощью или нет.

"Это увеличение стало возможным благодаря субвенции из областного бюджета, полученной в июне текущего года. Из 954 млн рублей трансфертов почти половина средств будет до конца года постепенно доведена до амбулаторного звена. Мы считаем, что это поможет, с одной стороны, повысить доступность первичной медицинской помощи, а с другой - финансово поддержать небольшие медицинские организации, в том числе расположенные далеко от областного центра", - приводит департамент слова директора регионального ТФОМС Валерия Шелякина.

По словам вице-губернатора - министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрено финансирование здравоохранения в объеме 39,5 млрд рублей. На финансирование всей социальной сферы планируется потратить более 137 млрд рублей из региональной казны.

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