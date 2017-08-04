Долг по зарплате в 40 млн рублей погашен работникам предприятия в Югре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура добилась выплаты заработной платы работникам предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Нижневартовского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы руководством ООО "Недра". Установлено, что предприятие не выплатило зарплату своим работникам за июнь текущего года. В результате перед 692 сотрудниками образовалась задолженность в размере более 40 млн рублей. Сейчас задолженность по зарплате погашена в полном объеме", - уточнили в надзорном ведомстве.
Для восстановления трудовых прав работников прокурор района внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, потребовав выплатить образовавшуюся задолженность по заработной плате. В отношении руководителя ООО "Недра" и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".