Долг по зарплате в 40 млн рублей погашен работникам предприятия в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура добилась выплаты заработной платы работникам предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Нижневартовского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы руководством ООО "Недра". Установлено, что предприятие не выплатило зарплату своим работникам за июнь текущего года. В результате перед 692 сотрудниками образовалась задолженность в размере более 40 млн рублей. Сейчас задолженность по зарплате погашена в полном объеме", - уточнили в надзорном ведомстве.

Для восстановления трудовых прав работников прокурор района внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, потребовав выплатить образовавшуюся задолженность по заработной плате. В отношении руководителя ООО "Недра" и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".