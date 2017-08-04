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В Салехарде зафиксировано сильное задымление из-за природных пожаров

Новости Урала
4 августа, 10:53 UTC+3 ТАСС

За сутки в регионе произошло уменьшение на более чем 5 тыс. гектаров

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ТАСС, 4 августа. Площадь природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа постепенно снижается, за сутки произошло уменьшение на более чем 5 тыс. гектаров. Сильное задымление зафиксировано в административном центре региона - Салехарде, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Ситуация с лесными пожарами на Ямале: за сутки ликвидировано 32 пожара общей площадью более 36 тысяч гектаров. За сутки локализовано 8 пожаров на площади порядка 15 тысяч гектаров. Сильное задымление в районе Салехарда и Лабытнанги дает очаг горения торфяников", - уточнили в пресс-службе. По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе пока не зафиксировано, замеры проводятся каждые 4 часа.

По данным властей, на Ямале действуют 43 пожара на площади почти 67 тыс. гектаров. "В настоящее время лесопожарные работы ведутся на 30 действующих пожарах общей площадью свыше 28 тысяч гектаров. В зоне контроля находится еще более 38 тысяч гектаров", - уточнили в пресс-службе.

В ликвидации последствий ЧС задействовано 615 человек. "Самолеты Бе-200, Ил-76, вертолеты Ми-8 за сутки совершили 115 сливов общим объемом 575 тонн воды", - пояснили власти.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов, однако с наступление августа пришло похолодание до плюс 12 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы.

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