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На 3 тыс. руб. оштрафована замдиректора челябинского лагеря, где дети заболели менингитом

Новости Урала
4 августа, 12:16 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В больницу попали девять детей, отдыхавших в лагере, у четырех из них подтвердился диагноз "серозный менингит"

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Роспотребнадзор под контролем прокуратуры провел проверку детского лагеря "Олимпиец" в Челябинской области, где в июле этого года дети заболели серозным менингитом. По итогам проверки выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований, заместитель начальника лагеря оштрафована на 3 тысячи рублей, сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

"Роспотребнадзор оштрафовал заместителя директора детского оздоровительного лагеря "Олимпиец" на 3 тысячи рублей по итогам проверки, которая проходила под контролем прокуратуры. Во время проверки было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований, которое повлекло распространение серозного менингита в лагере", - сказала собеседница агентства.

По данным областной прокуратуры, с 3 по 11 июля 2017 года в больницу попали девять детей, отдыхавших в лагере, у четырех из них подтвердился диагноз "серозный менингит". Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, они выписаны из больницы под амбулаторное наблюдение по месту жительства.

В администрации лагеря ТАСС сообщили, что первый заезд стартовал в этом году 27 июня. Накануне открытия, по данным администрации лагеря, были проведены все необходимые мероприятия: санитарная и противоклещевая обработка территории, анализ воды, проверка пищеблока. После этого лагерь в установленном порядке обследовала специальная комиссия, которая выдала санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения санитарным правилам.

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