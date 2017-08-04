Суд 1 сентября рассмотрит апелляцию на приговор бывшему главе Копейска

Обеспеченность парковками переселенцев по программе реновации возрастет в два-три разаОбщество 4 августа, 13:54
Идеал красоты: самая известная картина Владимира БоровиковскогоКультура 4 августа, 13:35
Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". ДосьеБиографии и справки 4 августа, 13:31
Брижит Макрон возьмет под опеку двух детенышей пандыОбщество 4 августа, 13:30
"Наполи" сыграет с "Ниццей" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:24
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:15
Финансовый допинг: как Неймар стал самым дорогим футболистом мираСпорт 4 августа, 13:13
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событийПроисшествия 4 августа, 13:11
Осужденный экс-сенатор Цыбко подал апелляционную жалобу на приговорПроисшествия 4 августа, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд назначил на 1 сентября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему главе Копейска Челябинской области Вячеславу Истомину, который получил 4,5 года колонии за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе инстанции.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Вячеславу Истомину в Челябинском областном суде назначено на 1 сентября, на 10:00 местного времени (08:00 мск). Жалобу подал адвокат осужденного", - уточнили в пресс- службе.
Ранее сообщалось, что суд первой инстанции признан Истомина виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" УК РФ и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 5 млн рублей и с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.
По версии следствия, Истомин получил взятки в общей сумме не менее 2 млн рублей в 2012-2014 гг. Их давали коммерсанты за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для организации школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В сентябре 2011 года Истомин был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой. 22 марта 2017 года Собрание депутатов Копейска единогласно проголосовало за избрание нового главы города - бывшего прокурора Владимира Можина.