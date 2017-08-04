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Суд 1 сентября рассмотрит апелляцию на приговор бывшему главе Копейска

Новости Урала
4 августа, 12:54 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Вячеслав Истомин получил 4,5 года колонии за получение взятки в крупном размере

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд назначил на 1 сентября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему главе Копейска Челябинской области Вячеславу Истомину, который получил 4,5 года колонии за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе инстанции.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Вячеславу Истомину в Челябинском областном суде назначено на 1 сентября, на 10:00 местного времени (08:00 мск). Жалобу подал адвокат осужденного", - уточнили в пресс- службе.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции признан Истомина виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" УК РФ и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 5 млн рублей и с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

По версии следствия, Истомин получил взятки в общей сумме не менее 2 млн рублей в 2012-2014 гг. Их давали коммерсанты за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для организации школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В сентябре 2011 года Истомин был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой. 22 марта 2017 года Собрание депутатов Копейска единогласно проголосовало за избрание нового главы города - бывшего прокурора Владимира Можина.

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