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Суд продлил до 5 сентября арест этапированному на Урал администратору "групп смерти"Новости Урала 4 августа, 14:26
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ТАСС, 4 августа. Еткульский районный суд Челябинской области продлил до 5 сентября меру пресечения в виде содержания под стражей этапированному в Челябинскую область 26-летнему жителю Москвы, администратору одной из так называемых "групп смерти" в социальной сети. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда.
"По ходатайству следователя обвиняемому (жителю Москвы, которому предъявлено обвинение по статье "Доведение лица до попытки самоубийства" УК РФ, - прим. ТАСС) продлен срок содержания под стражей на один месяц, а всего до трех месяцев, до 5 сентября 2017 года включительно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Еткульский районный суд поместил обвиняемого под стражу до 5 августа. Москвича подозревают в том, что он пытался довести до самоубийства 14-летнюю жительницу Еткульского района Челябинской области. После предъявления обвинения его этапировали в Челябинскую область.
По предварительным данным Следственного комитета, молодой человек, вступив с девочкой в переписку в социальных сетях, давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству, а затем стал угрожать расправой, когда та отказалась совершить суицид. 17 мая из одной из средних школ Еткульского района Челябинской области в больницу доставили 14-летнюю девочку с отравлением, ей была оказана необходимая медпомощь.