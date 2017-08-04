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Апелляционная жалоба осужденного за взяточничество экс-сенатора Цыбко поступила в суд

Новости Урала
4 августа, 15:30 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В пятницу Константин Цыбко подал краткую апелляционную жалобу в Челябинский областной суд через Озерский городской суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Апелляционная жалоба экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного в четверг за взяточничество, поступила в пятницу в Озерский городской суд.

"Жалоба, написанная Константином Цыбко, поступила в Озерский городской суд. Такой факт подтверждаем", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда.

Ранее сообщалось, что в пятницу Цыбко подал краткую апелляционную жалобу в Челябинский областной суд через Озерский городской суд. Его защита тоже планирует подать сперва краткую, а потом полную апелляционную жалобу.

3 августа суд Озерска Челябинской области признал бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей.

По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова денежные средства в сумме не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.

В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.

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