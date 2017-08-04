Власти Югры отменили межмуниципальный режим ЧС по лесным пожарам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отменили межмуниципальный режим чрезвычайно ситуации по лесным пожарам, который был введен в двух районах округа 25 июля. Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре правительства региона.
"Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Югре приняла решение об официальной отмене "режима межмуниципальной чрезвычайной ситуации" с 5 августа. Вместе с ним будет снят "межмуниципальный уровень реагирования", - сообщили там.
Это вызвано тем, что на данный момент на территории Югры потушены все лесные пожары.
"На сегодняшний день на 15:00 согласно сводке в Югре были зафиксированы 3 действующих пожара на территории 42 га. Березовский и Белоярский районы благодаря межмуниципальному взаимодействию справились с обстановкой. Слаженная работа служб не дала развиться стихии, помогли и погодные условия, силы и средства служб округа переведены в повседневный режим реагирования", - приводит пресс-служба слова замгубернатора Югры Дмитрия Шаповала.
Он также отметил, что будут поощрены те специалисты наземной и авиационной службы, кто добросовестно и профессионально боролся с лесными пожарами.
Ранее ТАСС сообщал, что больше от лесных пожаров страдали Березовский и Белоярский районы. В других районах автономного округа были установлены особые противопожарные режимы. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры, о начале которого объявили 5 мая, зафиксирован 361 лесной пожар общей площадью 33541,82 га, за этот же период в 2016 году специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов потушили 312 возгораний.