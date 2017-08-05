Десятиметровый пирог с земляникой испекут на уральском джазовом фестивале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Десятиметровый пирог с земляникой испекут на фестивале UralTerraJazz, который проходит в старинном уральском городе Камышлове в субботу. Об этом ТАСС сообщил и. о. главы Камышловского городского округа Алексей Половников.

"Гигантский пирог с земляникой диаметром десять метров испекут для гостей джазового фестиваля и дня города Камышлова, которому исполняется 349 лет. Мы сначала сделали маленький пирог, отработали технологию, получилось вкусно. Печь будут наши кулинарные учебные учреждения", - сказал Половников.

По словам народного артиста России, художественного руководителя фестиваля Даниила Крамера UralTerraJazz, проходящий в уральской глубинке уже в пятый раз, - седьмой в рейтинге джазовых фестивалей России. Он отметил, что главным событием этого года станет выступление "лучшего исполнителя джаза на трубе в России Вадима Эйленкрига вместе с трио Даниила Крамера". "Джаз в Камышлове прозвучит в исполнении музыкантов из Кубы, Армении и России", - добавил Крамер.

Одновременно с джазовой программой пройдут гастрономический фестиваль "Земляничный джем" и фестиваль песочных скульптур Kamyshlov-art-Sand. "Уральская земляника - символ фестиваля. На прилавках представят варенье, приготовленное по собственным рецептам, посетители смогут приобрести рассаду земляники разных сортов, а также комнатные и садовые цветы", - пояснили организаторы.

Организаторами фестиваля выступают Законодательное собрание Свердловской области, Министерство культуры и Министерство экономики региона, администрация Камышловского городского округа и джазовый клуб EverJazz.

В прошлом году фестиваль собрал в Камышлове музыкантов из шести стран и более 5 тыс. гостей. Ценители джаза услышали музыкантов из России, США, Китая, Казахстана, Словакии, Польши. В этом году на UralTerraJazz впервые пройдет конкурс юных исполнителей джаза. Главным призом для победителя станет финансовый грант и возможность сыграть на одном из концертов с Даниилом Крамером.