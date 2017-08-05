Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Десятиметровый пирог с земляникой испекут на уральском джазовом фестивале

Новости Урала
5 августа, 7:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, августа. /ТАСС

Проходящий в Камышлове уже в пятый раз UralTerraJazz - седьмой в рейтинге джазовых фестивалей России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Десятиметровый пирог с земляникой испекут на фестивале UralTerraJazz, который проходит в старинном уральском городе Камышлове в субботу. Об этом ТАСС сообщил и. о. главы Камышловского городского округа Алексей Половников.

"Гигантский пирог с земляникой диаметром десять метров испекут для гостей джазового фестиваля и дня города Камышлова, которому исполняется 349 лет. Мы сначала сделали маленький пирог, отработали технологию, получилось вкусно. Печь будут наши кулинарные учебные учреждения", - сказал Половников.

По словам народного артиста России, художественного руководителя фестиваля Даниила Крамера UralTerraJazz, проходящий в уральской глубинке уже в пятый раз, - седьмой в рейтинге джазовых фестивалей России. Он отметил, что главным событием этого года станет выступление "лучшего исполнителя джаза на трубе в России Вадима Эйленкрига вместе с трио Даниила Крамера". "Джаз в Камышлове прозвучит в исполнении музыкантов из Кубы, Армении и России", - добавил Крамер.

Одновременно с джазовой программой пройдут гастрономический фестиваль "Земляничный джем" и фестиваль песочных скульптур Kamyshlov-art-Sand. "Уральская земляника - символ фестиваля. На прилавках представят варенье, приготовленное по собственным рецептам, посетители смогут приобрести рассаду земляники разных сортов, а также комнатные и садовые цветы", - пояснили организаторы.

Организаторами фестиваля выступают Законодательное собрание Свердловской области, Министерство культуры и Министерство экономики региона, администрация Камышловского городского округа и джазовый клуб EverJazz.

В прошлом году фестиваль собрал в Камышлове музыкантов из шести стран и более 5 тыс. гостей. Ценители джаза услышали музыкантов из России, США, Китая, Казахстана, Словакии, Польши. В этом году на UralTerraJazz впервые пройдет конкурс юных исполнителей джаза. Главным призом для победителя станет финансовый грант и возможность сыграть на одном из концертов с Даниилом Крамером.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
3
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
4
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
5
Пожар в торговом центре в Астрахани ликвидирован
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
СК возбудил дело в отношении пилота, аварийно посадившего самолет на воду Байкала
Темы дня
Новости партнеров
Реклама