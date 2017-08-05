Синоптики прогнозируют грозы с ветром и градом в ряде регионов УрФО

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ТАСС, 5 августа. Гидрометцентр России распространил предупреждение о сильных дождях, которые ожидаются сразу в нескольких регионах Уральского федерального округа 6 августа.
"6 августа в Свердловской области и в горах Челябинской области [пройдет] сильный дождь. 6 августа в Ханты-Мансийском автономном округе [пройдет] сильный грозовой дождь", - говорится в сообщении.
В Уральском гидрометцентре уточнили, что местами в регионе возможен град. "Ночью и днем 6 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра 15-20 м/с", - отметили в гидрометцентре, добавив, что подобная ситуация сложится и в Пермском крае уже вечером в 5 августа.