Авиагруппировку для тушения пожаров на Ямале усилят к следующему году

САЛЕХАРД, 5 августа. /ТАСС/. Авиационную группировку и прочее оснащение для тушения лесных пожаров на Ямале планируется усилить к следующему пожароопасному сезону, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Планируется усилить тяжелую авиационную группировку, дооснастить все подразделения авиации, которые работают на Ямале, необходимой для тушения природных пожаров техникой, провести особую подготовку экипажа", - сказал Пучков журналистам после заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в субботу. Ранее в ходе заседания рабочей группы министр дал поручение нарастить техническое оснащение для борьбы с лесными пожарами к следующему пожароопасному сезону.

Пучков также сообщил, что МЧС будет активнее работать с населением и обучать жителей районов, где происходят лесные пожары, правилам безопасного поведения на природе и мерам профилактики. По его словам, также новая техника, экипировка и оснащение будут поступать в реагирующие подразделения на Ямале.

При этом министр высоко оценил работу органов местного самоуправления. "И комиссия по чрезвычайным ситуациям, и все руководители органов местного самоуправления - все службы во взаимодействии со спасателями на высоком уровне выполняют возложенные задачи. Показатели на уровне Ямала очень позитивны", - сказал Пучков.

В свою очередь, губернатор округа Дмитрий Кобылкин отметил, что руководство региона усилит техническое оснащение для борьбы с природными пожарами. "Прошлый год был тяжелым (с точки зрения лесных пожаров - прим. ТАСС), этот год показал, что, возможно, такая ситуация может складываться каждый год, потому что погода становится теплее и теплее, на территории Крайнего Севера в том числе. Будем усиливать возможности: кое-что приобретем и докупим", - сказал Кобылкин.