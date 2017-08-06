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СК возбудил дело по факту причинения травмы новорожденному ребенку на Урале

Новости Урала
6 августа, 7:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, августа. /ТАСС

Согласно публикациям СМИ, во время визита врача на дом медработник неверно произвела необходимые манипуляции с девочкой, в результате чего ребенок ударился о бортик пеленального столика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения врачом новорожденной девочке травмы в Екатеринбурге. Об этом в субботу сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Согласно публикациям, во время визита врача на дом медицинский работник неверно произвела необходимые манипуляции с новорожденной девочкой, в результате чего ребенок ударился о бортик пеленального столика. Впоследствии мать ребенка обращалась в больницу, где врачи поставили девочке диагноз "тупая травма головы, рассечение лобной области". По результатам проведенных следователем СКР первоначальных проверочных мероприятий получены данные, что имеются повод и основания, достаточные для возбуждения уголовного дела. В связи с чем, по указанному сообщению СМИ следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщили там.

Будут допрошены медицинский работник и родители ребенка, также планируется назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего новорожденного.

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