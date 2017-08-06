В Югре возбудили дело на вандалов, испортивших портреты на аллее почетных граждан

Россиянин Мудров не смог выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках с шестомСпорт 6 августа, 14:15
Албегов завоевал золото чемпионата России по тяжелой атлетике в весе свыше 105 кгСпорт 6 августа, 14:01
"Барселона" увеличила предложение по трансферу футболиста "Ливерпуля" Коутиньо до €100 млнСпорт 6 августа, 13:53
Санкции ООН в отношении КНДР. ДосьеБиографии и справки 6 августа, 13:44
Футболист "Локомотива" Ари рассчитывает приступить к индивидуальным тренировкам в октябреСпорт 6 августа, 13:44
Футболист "Локомотива" Ари подтвердил, что намерен приобрести бразильский клуб "Униклиник"Спорт 6 августа, 13:40
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из ГангиОбщество 6 августа, 13:37
Власти: санкции не стали помехой для зарубежных участников фестиваля "Extreme Крым 2017"Общество 6 августа, 13:31
СМИ: гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд болен раком легкихКультура 6 августа, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 августа. Вандалы измазали краской стенды с портретами на Аллее почетных граждан у правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нанесли надписи на танке Т-34 в Парке Победы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.
"В дежурную часть МОМВД России "Ханты-Мансийский" поступило сообщение о том, что у дома правительства ХМАО-Югры в "Аллее почетных граждан" восемь стендов с портретами измазаны краской. Кроме того, в Парке Победы на танке Т-34, расположенном на постаменте, нанесены надписи", - сообщили там.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято видео с камер видеонаблюдения.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до трех месяцев. По каждому совершенному факту сотрудниками полиции будет проведена проверка и принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.