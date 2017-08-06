В Югре возбудили дело на вандалов, испортивших портреты на аллее почетных граждан

ТАСС, 6 августа. Вандалы измазали краской стенды с портретами на Аллее почетных граждан у правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нанесли надписи на танке Т-34 в Парке Победы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

"В дежурную часть МОМВД России "Ханты-Мансийский" поступило сообщение о том, что у дома правительства ХМАО-Югры в "Аллее почетных граждан" восемь стендов с портретами измазаны краской. Кроме того, в Парке Победы на танке Т-34, расположенном на постаменте, нанесены надписи", - сообщили там.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято видео с камер видеонаблюдения.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до трех месяцев. По каждому совершенному факту сотрудниками полиции будет проведена проверка и принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.