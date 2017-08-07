Инвестор отложил строительство на Урале завода ДСП за 6 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Предприятие "СВЕЗА Верхняя Синячиха" временно отложило вопрос строительства в Свердловской области завода древесно-стружечных плит (ДСП) за 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник врио губернатора региона Евгений Куйвашев.
"Что касается планов производства древесно-стружечных плит, то инвестор пока взял паузу. Свою роль, к сожалению, сыграли колебания курса иностранной валюты. При этом "СВЕЗА Верхняя Синячиха", где я побывал, работает стабильно, есть планы по развитию, по увеличению объемов выпуска фанеры", - сказал Куйвашев.
Ранее на международной выставке "Иннопром" в 2014 году были подписаны соглашения о возведении производства в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области. Планировалось, что строительство начнется в 2015 году, ориентировочная стоимость проекта составит 6 млрд рублей.
По словам врио главы региона, на данный момент предприятию принадлежит фанерный комбинат в этом же населенном пункте. "В прошлом году комбинат произвел продукции на 10% больше, чем в 2015 году. В этом году предприятие планирует подать заявку на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, что, надеюсь, позволит получить преференции, способные обеспечить развитие", - уточнил он.
Группа компаний "СВЕЗА" - одно из ведущих предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности России. Сырьевая база расположена в Костромской, Ленинградской, Вологодской, Пермской и Свердловской областях. На Среднем Урале компании принадлежит ЗАО "Фанком", где по итогам 2016 года выпущено 205 тысяч кубометров фанеры. Главный сырьевой продукт для производства - березовый фанерный кряж.