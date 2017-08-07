Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти проведут реиндустриализацию завода на Урале, где голодали рабочие

Новости Урала
7 августа, 9:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, августа. /ТАСС

В прежнем виде сохранить Верхнесинячихинский металлургический завод невозможно, сообщил ТАСС врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области проведут реиндустриализацию закрытого Верхнесинячихинского металлургического завода (ВСМЗ), рабочие которого в августе 2016 года голодали из-за задержек заработной платы, сообщил в понедельник ТАСС врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В прежнем виде, к сожалению, сохранить завод невозможно. Как только завершится процедура конкурсного производства, обязательно будем предлагать площадку инвесторам, чтобы там появилось новое производство. Благо, успешный опыт реиндустриализации площадок у нас есть", - сказал Куйвашев. Производство на предприятии остановлено с лета 2016 года.

Смотрите также

Экс-директор завода на Урале, где сотрудники объявляли голодовку, предстанет перед судом

Генпрокуратура: долги работникам завода на Урале, объявившим голодовку, полностью погасят

На Урале госпитализированы еще трое рабочих, участвующих в голодовке

По словам Куйвашева, в Свердловской области есть примеры успешной реиндустриализации. "В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) ситуация в свое время казалась просто безвыходной, но нам удалось получить федеральную поддержку, подготовить базу, команду управленцев, что, в свою очередь, привлекло инвесторов, и сегодня там площадка получила новую жизнь. Мы будем по этому пути идти и в Верхней Синячихе", - пояснил он.

Врио губернатора добавил, что власти региона прикладывали серьезные усилия, чтобы сохранить производство на металлургическом заводе в Верхней Синячихе. "Однако конъюнктура рынка, в том числе резкое двукратное повышение стоимости сырья при сохранении цен на чугун привели к остановке производства", - уточнил Куйвашев.

"Очень важно, что перед работниками предприятия, которые были сокращены с ВСМЗ, в настоящее время нет долгов - организованная в кратчайшие сроки реализация оборудования и остатков продукции позволила вопрос с зарплатой закрыть. Только за счет закупки шлака для дорожного строительства на погашение долгов было выручено свыше 9 миллионов рублей", - объяснил врио главы Свердловской области.

Голодовка рабочих

Работники уральского предприятия несколько раз выходили на голодовку в августе 2016 года, в последней акции протеста принимали участие 24 человека. Сотрудники ВСМЗ начали протест из-за задолженности предприятия по заработной плате в 11 млн рублей перед 277 работниками. По результатам прокурорской проверки региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". На сегодняшний день задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

По данным уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, 28 апреля на заводе была введена процедура внешнего наблюдения. В 2015 году на ВСМЗ намечалась масштабная модернизация - создание современного литейного производства, была проведена предпроектная проработка, однако из-за недостатка финансирования проектные работы были приостановлены.

Это уже не первый случай объявления голодовки работников данного предприятия. В 2012 году сотрудники завода ставили палатки у проходной, голодали и требовали погасить долги по заработной плате. Тогда в акции приняли участие порядка 50 человек.

История ВСМЗ

ВСМЗ был построен в 1669 году. С мая 1849 года по май 1852 года предприятием, которое входило в группу восьми заводов Алапаевского горнозаводского округа, руководил отец композитора Петра Чайковского - Илья Петрович Чайковский.

Предприятие в поселке Верхняя Синячиха объявило себя банкротом в 2012 году: производство закрыли, рабочих сократили, домну не законсервировали. Спустя два года уральским металлургам удалось за 2 месяца полностью заменить систему охлаждения уникальной доменной печи высотой 30 метров и диаметром 5 метров, завод восстановил производство с ноября 2014 года и работал по лето 2016 года. Подобных домн в России осталось только три. Максимальная мощность ВСМЗ - 20 тонн чугуна в месяц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину
3
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
6
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
7
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама