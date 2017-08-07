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Суд оправдал экс-директора автозавода на Урале по делу о мошенничестве на 1,2 млрд рублей

Новости Урала
7 августа, 10:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, августа. /ТАСС

Павел Чернавин также обвинялся в незаконном получении кредитов на сумму более $12,5 млн

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© ТАСС/Юрий Машков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего директора завода "Автомобили и моторы Урала" ("АМУР"), который располагался в городе Новоуральск Свердловской области, Павла Чернавина по делу о мошенничестве на 1,2 млрд рублей, а также незаконном получении кредитов на сумму более $12,5 млн, об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Решением суда Чернавин оправдан", - уточнили в суде.

Ранее ТАСС сообщал, что, по версии следствия, экс-директор "АМУРа" в 2009 году, опасаясь, что потеряет контроль над предприятием в результате введения процедур банкротства, выписал на свое имя безосновательные векселя завода на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Также с апреля 2007 года по август 2008 года Чернавин предоставил в банк недостоверные документы, на основании которых заводу были предоставлены три кредита на общую сумму свыше $12,5 млн, отмечали следователи. Судебные тяжбы велись с 2014 года.

Ранее Новоуральский городской суд закрыл уголовное дело в отношении другого гендиректора "АМУРа" Юрия Афанасьева по факту причинения ущерба Минобороны РФ на 352 млн рублей.

О заводе "АМУР"

Завод "АМУР" был образован как филиал МосавтоЗИЛа в 1967 году. В феврале 1977 года на предприятии был создан цех сборки автомобилей. В 2003 году на базе активов Уральского автомоторного завода было создано предприятие "Автомобили и моторы Урала". 27 августа 2009 года в отношении предприятия Арбитражным судом Свердловской области введена процедура внешнего управления. На данный момент завод не работает.

В 2012 году около 100 бывших работников завода "Автомобили и моторы Урала" несколько раз объявляли голодовку, требуя погашения задолженности по зарплате. На момент начала голодовки долги по заработной плате превышали 30 млн рублей.

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