Тобольский завод выплатит 1,2 млн рублей семье сварщика, погибшего из-за взрыва на барже

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ТАСС, 7 августа. /ТАСС/. Судостроительное предприятие "Судоремонт Сумкино", расположенное в Тобольске (Тюменская область), выплатит 1,2 млн рублей детям сварщика, погибшего в результате взрыва на барже в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
"Тобольский городской суд удовлетворил иск жительницы Тобольского района о взыскании с ООО "Судоремонт Сумкино" в пользу ее двоих малолетних детей 1,2 млн рублей в счет возмещения морального вреда", - уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в мае 2016 года при производстве ремонтных работ на судне Паром "Г-70" произошел взрыв, в результате которого погибли сварщик сварки и слесарь-судоремонтник, еще один слесарь-судоремонтник получил травмы.
В пресс-службе добавили, что виновными в ЧП были признаны начальник механического участка ООО "Судоремонт Сумкино" и мастер этого участка, которые осуждены по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть двух лиц".
Там уточнили, что суд назначил начальнику участка год и шесть месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, мастер осужден к году и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.