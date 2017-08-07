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Прокуратура Югры обязала предприятие очистить месторождение от 53 тыс. кубометров отходов

Новости Урала
7 августа, 10:24 UTC+3 7 августа

Содержавшийся в амбарах ОАО "Обьнефтегазгеология" буровой шлам является отходом IV класса опасности и размещался с нарушением требований законодательства

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7 августа, ТАСС. Предприятие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре очистило участок на месторождении от 53 тыс. кубометров опасных отходов после вмешательства прокуратуры. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при обращении с промышленными отходами в Сургутском районе. Установлено, что в период с 2009 года по 2014 год ОАО "Обьнефтегазгеология" в 19 шламовых амбарах площадок Тайлаковского месторождения нефти были размещены отходы бурения в объеме более 53 тыс. кубометров. После судебного разбирательства земля была рекультивирована", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, содержащийся в амбарах буровой шлам является отходом IV класса опасности и размещался предприятием с нарушением требований действующего законодательства. "Выявлены факты невнесения амбаров в государственный реестр объектов размещения отходов, непроведения мониторинга состояния подземных грунтовых вод, отсутствие наблюдательных скважин. Также установлено, что после окончания строительства площадок юридическим лицом не приняты меры для ликвидации шламовых амбаров, земли не рекультивированы", - добавили в прокуратуре.

По итогам проверки природоохранный прокурор обратился в суд с иском об устранении нарушений, допущенных при эксплуатации объектов размещения отходов. Суд иск прокурора рассмотрел и удовлетворил в полном объеме. Судебное решение ОАО "Обьнефтегазгеология" исполнило, шламовые амбары ликвидированы, земельные участки рекультивированы.

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