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Разрабатываемые на Урале беспилотники для опрыскивания растений планируют испытать в Крыму

Новости Урала
7 августа, 10:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, августа. /ТАСС

Аппарат будет способен обрабатывать один гектар земли за 15 минут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, которые разрабатываются студентами Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) для опрыскивания растений, планируют испытать в Крыму. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора УрГАУ академика РАН Ирину Донник.

"Техника охватывает большую площадь, однако идет большой расход препаратов, повреждается экоструктура. Беспилотный летающий опрыскиватель, разработанный студентами нашего вуза, может лететь на небольшой высоте, буквально в метре от растения, и опрыскать его со всех сторон. Эту разработку очень ждут в Крыму, в частности, наш опрыскиватель планируют применять на винограде", - приводит пресс-служба слова Донник.

В пресс-службе также добавили, что беспилотник будет способен обрабатывать один гектар земли за 15 минут. "Емкость бака - 5 литров, вес - 14 кг. Он сможет ускоряться до 20 м/с и распрыскивать удобрения по необходимой территории. В настоящее время он еще дорабатывается, мы ждем дополнительные детали конструкции из Москвы", - отметили в беседе с корр. ТАСС.

Ранее сообщалось, что в настоящее время совместной разработкой беспилотников для сельского хозяйства также заинтересованы специалисты из Института сельского хозяйства и биоэкономики им. Лейбница (Германия). Стороны уже ведут проработку возможности совместных научно-исследовательских программ по данному направлению.

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.

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