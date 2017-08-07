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Жители Урала смогут понаблюдать за лунным затмением, несмотря на облачность

Новости Урала
7 августа, 15:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, августа. /ТАСС

Вечером 7 августа в Свердловской области ожидается достаточно ясная погода с переменной облачностью

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Жители Свердловской области смогут понаблюдать за частичным лунным затмением, несмотря на переменную облачность в регионе. Об этом в понедельник сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) Владилен Санакоев.

Ранее сообщалось, что затмение 7 августа затмение пройдет с 20:24 до 22:19 мск, максимальная фаза - в 21:20 мск. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.

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"Пока прогноз благоприятный: в период, когда лунное затмение можно будет наблюдать, ожидается достаточно ясная погода с переменной облачностью. Однако это не должно помешать увидеть это явление, поскольку, в отличие от солнечного затмения, оно само по себе продолжительное по времени, поэтому есть возможность его увидеть", - сказал собеседник агентства.

Как отметил сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ Павел Скрипниченко, лунное затмение будет частичным - примерно на четверть-треть диска.

"Скорее всего, это явление снова вызовет ажиотаж в социальных сетях, как и многие другие астрономические явления. Затмение будет проходить одновременно с метеорным потоком Персеиды, пик которого ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Луна будет достаточно яркой, что даст засветку, и слабые метеоры не будут различимы", - уточнил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Учебная обсерватория УрФУ расположена на территории Метеогорки в Екатеринбурге, здесь проходят занятия студентов и наблюдения за звездным небом.

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