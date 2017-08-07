Художники 32 стран станут участниками фестиваля редкого вида гравюры меццо-тинто на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Около 90 художников из 32 стран станут участниками конкурса 4-го международного фестиваля меццо-тинто, который пройдет в Екатеринбурге 19-20 августа, сообщили ТАСС в понедельник в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Меццо-тинто - это элитарная техника гравюры на металле.

"Самым зрелищным разделом фестиваля станет открытый конкурс, где в этом году соревнуются 87 художников из 32 стран. На суд жюри будут представлены несколько сотен работ, созданных авторами с 2015 по 2017 годы и прошедших предварительный отбор", - сообщили в музее.

В дни фестиваля пройдет серия мастер-классов, которые будут объединены в многочасовой печатный марафон "Медь, бумага, два вала". "Художники будут демонстрировать свое мастерство в экзотическом искусстве меццо-тинто, на печатных станках на глазах у посетителей музея будут отпечатаны свежие оттиски. Все желающие смогут познакомиться с техникой печати меццо-тинто, несколько веков назад предвосхитившей современную офсетную печать. Участниками марафона станут мастера из США, Великобритании, Японии, Нидерландов, Канады, Мексики, Люксембурга, Бельгии, Аргентины, Франции, Ирландии, Венгрии, Италии, Польши и Чехии", - пояснили в учреждении.

Свои персональные выставки представят победители предыдущего конкурса - Арт Вергер (США), Дебора Чапман (Аргентина), Ифа Лейтон (Ирландия) и Лео Родригес (Мексика). Художник марокканского происхождения Хашми Азза продемонстрирует свою ретроспективную выставку из 130 работ в технике меццо-тинто, созданных им с 1976 по 2017 годы. "После фестиваля автор намерен все гравюры преподнести в дар Екатеринбургскому музею изобразительных искусств", - добавили там.

Художник из России Марина Лазарева представит авторский проект в практически исчезнувшем жанре - цельногравированный альбом, вдохновленный лирикой Ивана Бунина. Нидерландский художник Каролин Кундер привезет на Урал крупнейший в мире арт-объект, исполненный в "черной манере". "Работа Каролины Кундерс занимает площадь примерно 1,5 метра на 4,5 метра и задумана как масштабная вариативная инсталляция. Она была создана в 1993 году и будет экспонироваться в Екатеринбурге вслед за Амстердамом, Афинами и галереями Германии", - сказали в музее.

Фестиваль покажет работы из собрания гравюр Российской государственной библиотеки (Москва). "Выставка объединит избранные произведения, созданные голландскими граверами в первые десятилетия вслед за изобретением "черной манеры" в XVII веке, а также работы мастеров английской школы. Экспозиция удивит разнообразием жанров и сюжетов: от великосветских портретов до уникальных исторических документов [как, к примеру, "реестр" британского парламента времен 1710 года], от аллегорических композиций и религиозных сцен до бытовых зарисовок, характеризующих повседневную жизнь старой Европы", - отметили в музее ИЗО.

"Черная манера"

Меццо-тинто - особая манера офорта, которая отличается от других "обратным" процессом создания. Сначала художник подвергает специальную металлическую доску зернению: пластина приобретает шероховатую поверхность и при печати с нее получится сплошной черный оттиск. Затем там, где рисунок должен быть светлым, зернение выглаживается, достигая постепенных переходов от тени к свету. Таким образом, изображение создается не темной линией на светлом фоне, а наоборот, проявляется светом из темноты.

"За это почти мистическое преображение меццо-тинто получило название "черная манера". Так на меди гравировали Альбрехт Дюрер, Жак Калло, Харменс ван Рейн Рембрандт, Франсиско Гойя", - пояснили в Екатеринбургском музее ИЗО.

Международный фестиваль меццо-тинто проходит в Екатеринбурге с 2011 года с периодичностью биеннале.