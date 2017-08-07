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Суд уменьшил сумму арестованных денег на счетах челябинского экс-губернатора Юревича

Новости Урала
7 августа, 16:25 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, августа. /ТАСС

При этом постановление суда первой инстанции в части ареста на имущество бывшего чиновника оставлено без изменений

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© Пресс-служба губернатора Челябинской области/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник уменьшил до 500 млн рублей сумму арестованных денег на банковских счетах бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Михаила Юревича, изменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 6 июня 2017 года. Областной суд наложил арест на банковские счета Юревича в виде запрета совершения расходных операций при остатке менее 500 млн рублей или эквивалентной сумме в иностранных валютах по курсу Центрального Банка РФ, в то время как судом первой инстанции этот предел был определен в размере 3,9 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе суда.

При этом то же постановление суда первой инстанции в части ареста на имущество обвиняемого (четыре квартиры, парковочное место, машиноместо, гараж и земельный участок в Челябинске) оставлено без изменений.

"Постановление суда обжаловали адвокаты Юревича, настаивая на его отмене", - добавили в пресс-службе.

Уголовные дела

Ранее СК предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

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Кроме того, СК сообщило о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны, получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

46-летний Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

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