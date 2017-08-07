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Заместитель губернатора ХМАО стал участником следственных действий

Новости Урала
7 августа, 18:52 UTC+3 ТАСС

Павел Сидоров допрошен в качестве свидетеля по делу о получении взяток должностными лицами региона

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ТАСС, 7 августа. Замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павел Сидоров, возглавляющий департамент экономического развития региона, сотрудники которого подозреваются в коррупции, стал участником следственных действий - его допросили как свидетеля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"С участием Павла Сидорова проведены следственные действия, в ходе которых он допрошен в качестве свидетеля. Другая информация не разглашается на основании статьи 161 УПК РФ, то есть в интересах следствия", - сообщила собеседница агентства.

Ранее ведомство сообщало, что отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ХМАО продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц регионального департамента экономического развития. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Получение взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере" и "Служебный подлог".

По данным следствия, обвиняемые в разные периоды 2015-2016 гг. систематически получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций за разрешительные действия и контрольно-надзорную деятельность, за изготовление лицензий на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории муниципальных образований округа, а также за укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок.

В марте 2017 года отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону возбудил в отношении двух фигурантов еще два уголовных дела по факту получения от представителей коммерческих организаций Ханты-Мансийска и Сургута взяток - в общей сложности 850 тыс. рублей - за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство. В уголовном деле фигурируют три должностных лица из числа сотрудников отдела лицензионного контроля департамента экономического развития региона, обвиняемых по 14 эпизодам преступления, а также житель Ханты-Мансийска, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве. Общая сумма полученных фигурантами взяток, по данным следствия, составляет более 4,6 млн рублей.

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